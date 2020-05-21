التنمية المحلية تؤكد بدء العمل على إصدار عقود جديدة لتراخيص البناء

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أعلنت وزارة التنمية المحلية بصفة رسمية اليوم الخميس عن بدء العمل على إصدار العقود الجديدة الخاصة بتراخيص البناء التي من المقرر العمل بها في المرحلة القادمة، وذلك على هامش مشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في افتتاح مشروع “بشاير الخير 3” وسط حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته اليوم في الافتتاح أن هذه العقود الجديدة الخاصة بتراخيص البناء سوف تضمن حق الدولة المصرية في مصادرة أي مبنى مخالف للشروط المتفق عليها بدون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهامة للغاية على المستوى الإداري، وفي مقدمة هذه الإجراءات يأتي تحسين كافة الخدمات الخاصة بتراخيص البناء.

وشدد اللواء محمود شعراوي في حديثه على أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل الإجراءات أيضاً كلاً من تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بجانب الدفع النقدي، إضافة إلى ميكنة عمل كافة الخدمات الحكومية الخاصة بالتراخيص، وأيضاً إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية.

وأضاف أيضاً أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قانون التصالح في مخالفات البناء إضافة إلى كافة التعديلات بذلك القانون، حتى يتم حل المشاكل المتعلقة بالمخالفات مع جميع العقارات أو حتى المباني المخالفة بشكل ودي.

وأوضج اللواء محمود شعراوي في تصريحاته أنه في حالة رفض أي صاحب عقار مخالف التصالح مع الدولة المصرية وسداد المبالغ المستحقة عليه، فإن قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المحافظين على مستوى الجمهورية الحق مباشرة في قطع جميع خدمات المرافق عن ذلك العقار.

وتأتي كل هذه الإجراءات من طرف وزارة التنمية المحلية في إطار سعي الدولة المصرية لفرض كلمتها على المخالفين والمتعدين على الأراضي بدون وجه حق، وخاصة في ظل تزايد أعداد المخالفات على مدار السنوات الماضية وتحديداً في الفترة التي لم تعش فيها البلاد حالة من الاستقرار على المستوى السياسي بعكس ما هو عليه الحال الآن.

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