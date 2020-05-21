أطباء تكليف مارس 2020 يطالبون الرئيس السيسي بحل أزمتهم مع وزارة الصحة

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

حرص أطباء تكليف مارس 2020 على مناشدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من جديد، من أجل التدخل وحل الأزمة القائمة بينهم وبين وزارة الصحة والسكان بسبب نظام التكليف الجديد المتبع من جانب الوزارة.

وأكد أطباء تكليف دفعة مارس 2020 في بيان رسمي اليوم الخميس أن الرئيس السيسي يجب عليه التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نظاف التكليف الخاص بالأطباء، نظراً إلى الطريقة المؤسفة التي تتعامل بها وزارة الصحة والسكان مع هذه الأزمة منذ اليوم الأول.

Advertisements

وأشاروا أيضاً إلى أن أزمة نظام التكليف قد دخلت مؤخراً في شهرها الثاني توالياً دون تواجد أي حل لها على الإطلاق، بسبب تعمد وزارة الصحة والسكان استخدام أسلوب المماطلة من أجل إجبار الأطباء على النظام الحديث للتكليف المليء بالعيوب بعكس النظام القديم.

وشدد أطباء تكليف مارس 2020 في البيان على أن الوقت الحالي حرج للغاية ويحتاج فيه الوطن لكافة الجهود البشرية لدعم المنظومة الصحية في مصر، حتى تكون قادرة على مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة القادمة.

وأضافوا أيضاً أن البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان منذ يومين لم يتم فيه التأكيد على الاعتماد من جديد على النظام القديم للتكليف بدلاً من النظام الحديث، لذا قرر الأطباء الامتناع مرة أخرى عن التسجيل لحين توضيح الأمور.

وأوضح أطباء تكليف مارس 2020 أن النظام الحديث للتكليف به عيوب لا حصر لها على الإطلاق بعدما ظهرت نتائجه بشكل واضح مؤخراً على 800 طبيب تم تجربة عليهم النظام، مؤكدين في الوقت ذاته أن دفعة مارس 2020 بها حوالي 9 آلاف طبيب لا يرغب أي منهم في المعاناة من سلبيات ذلك النظام المعتمد حديثاً.

وشددوا أيضاً على أنهم لا يرغبون في التخلف عن تأدية نداء الواجب تجاه الوطن في ظل سعيهم لذلك التكليف منذ عدة أشهر ماضية، إلا أن وزارة الصحة والسكان هي المتسبب الرئيسي فيما يحدث الآن لعدم قدرتها على التعامل مع الأزمة بشكل جيد رغم علمها جيداً بمدى أهمية الأطباء في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلما هو حال العالم بأكمله.

إقرأ أيضاً: التنمية المحلية تؤكد بدء العمل على إصدار عقود جديدة لتراخيص البناء