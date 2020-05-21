وزارة العدل تقرر رسمياً توثيق التوكيلات العامة للمواطنين من جديد مطلع يونيو القادم

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أعلنت وزارة العدل بصفة رسمية اليوم الخميس عودة خدمة توثيق التوكيلات العامة للمواطنين من جديد بعد غياب طويل على مدار الأسابيع الماضية، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل مصر.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن جميع الخدمات الخاصة بالتوكيلات العامة أو حتى القضايا سوف يتم البدء في تقديمها من جديد بصورة طبيعية في مختلف مكاتب الشهر العقاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية انطلاقاً من مطلع شهر يونيو القادم من العام الحالي 2020.

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وحرصت وزارة العدل على نشر ذلك القرار في كتابها الدوري رقم 172 لسنة 2020، من أجل إلزام مكاتب الشهر العقاري بتقديم خدمات التوثيق مرة أخرى، حيث تتمثل هذه الخدمات في كلاً من توكيل رسمي عام إضافة إلى توكيل رسمي عام في القضايا.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أن جميع العاملين في مكاتب الشهر العقاري مطالبين بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة بعد عودة العمل من جديد في مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع سواء العاملين في المكاتب أو حتى المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات.

وشدد أيضاً على أن مكتب من مكاتب الشهر العقاري سوف يتم فيه تعليق لافتة كبيرة بها أهم التعليمات الواجب إتباعها من طرف كل فرد يتردد على المكاتب، ويأتي في مقدمة هذه التعليمات ضرورة ارتداء الكمامات الطبية من طرف الجميع، إضافة إلى حظر خلع الكمامة داخل المكاتب الخاصة بالموظفين أو الإداريين.

يُذكر أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية قد علقت العمل منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكنها عادت للعمل من جديد في الأيام الأخيرة من شهر أبريل الماضي مع اقتصار الخدمات التي تقدمها على كلاً من:

إثبات تاريخ / معاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية.

التصديق على الدفاتر الإيجارية / عقود الإيجار الرسمية.

محضر فتح وصية مغلقة / محضر إيداع وصية مغلقة.

الإقرارات / التوكيل الخاص بالمعاشات.

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