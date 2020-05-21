تعرف على أهم فتاوى زكاة الفطر بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن قيمتها

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كشفت دار الإفتاء المصرية مؤخراً بصفة رسمية عن قيمة زكاة الفطر المقررة في العام الحالي 2020، حيث تبلغ قيمتها 15 جنيهاً على أقل تقدير بالنسبة إلى الفرد الواحد فقط، علماً بأن زكاة الفطر يستطيع المسلم إخراجها بداية من اليوم الأول من شهر رمضان الكريم إلى غاية اليوم الأخير قبل موعد صلاة العيد.

ولا يزال الفقهاء مختلفين بشدة حول موعد إخراج زكاة الفطر، إلا أنهم قد اتفقوا في العديد من المعطيات الأخرى الهامة، وفي مقدمتها طبيعة هذه الزكاة حيث من الممكن أن يتم إخراجها على هيئة حبوب وسلع غذائية، أو على هيئة أموال وهي الأصلح حالياً في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويبقى الأمر المؤكد أن زكاة الفطر تعتبر من الفرائض الواجبة على الإنسان المسلم، ولابد على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عليه وعلى جميع من يعول بالبيت، أما الزوجة لا تكون في حاجة إلى إخراج زكاة الفطر في حالة قام زوجها بذلك الأمر.

ومن جانبها، شددت لجنة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية على أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد بوقت كاف، ومن الأفضل عدم تأخير إخراجها عن صلاة العيد مع ضرورة الإشارة إلى أن تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد يبقى جائزاً حتى موعد غروب الشمس، ولكن في حالة التأخر عن أول يوم كامل في عيد الفطر بدون أعذار فإن ذلك لا يجوز شرعاً.

على صعيد متصل، أوضح شوقي علام مفتي الجمهورية في فتوى رسمية تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، نظراً لأنها باتت واجباً في ذمة المُذكي وبالتالي فهي دين عليه لا يمكن إسقاطها إلا في حالة أدائها.

وعن إخراج زكاة الفطر من طرف أحد الموظفين إلى العاملين معه بنفس المصلحة أو الشركة، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقاً أن ذلك يجوز بدون أدنى شك في حالة كان هؤلاء العمال يتحقق فيهم شرط الفقر.

وعن الأفراد الذين لا يتوجب عليهم إخراج زكاة الفطر، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنهم يتمثلون في 3 أنواع، وهم كلاً من: الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد / الفقير الذي لا يملك قوت يومه / الميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر أيام شهر رمضان الكريم.

وعن إخراج زكاة الفطر أو تحويلها من دولة إلى دولة أخرى، شدد شوقي علام مفتي الجمهورية على أن ذلك يجوز شرعاً، وخاصة لأن القرآن الكريم لم يرد فيه أي تقيد على الإطلاق سواء بالمكان أو الزمان لإخراج الزكاة.

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