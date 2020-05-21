الأرصاد الجوية تؤكد نهاية الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس بداية من غداً الجمعة

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حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على طمأنة جميع مواطني الشارع المصري على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وذلك تحديداً بداية من يوم غداً الجمعة بعد الأسبوع العصيب الذي مر على البلاد بسبب الموجة الحارة التي ضربت جميع المحافظات بسبب منخفض السودان الموسمي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر سوف تتحسن بشكل ملحوظ للغاية انطلاقاً من يوم غداً الجمعة، على أن يتم كسر الموجة الحارة بداية من مساء اليوم الخميس مع تأخر ساعات الليل.

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وأشارت أيضاً إلى أن فترة تحسن الأحوال الجوية سوف تستمر لمدة أسبوع كامل أي إلى غاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل من المحتمل أيضاً تساقط الأمطار الغزيرة على بعض أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة وتحديداً في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن مناطق شمال وجنوب الصعيد سوف يكون الطقس فيها مائل إلى الحرارة طيلة فترة النهار على أن يتحسن الوضع تماماً طيلة فترة الليل، أما بقية أنحاء الجمهورية سوف تكون فيها درجات الحرارة منخفضة في فترة النهار على أن يكون الطقس بارداً في فترة الليل.

وأضافت أيضاً أن أول أيام عيد الفطر المبارك سوف تشهد تساقط بعض الأمطار المتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، على أن تنشط في جنوب البلاد رياح مثيرة للرمال والأتربة، وهو الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية بدون أدنى شك سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر أو حتى في خليج السويس.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة يوم غداً الجمعة على القاهرة الكبرى سوف تكون 36 بالنسبة إلى العظمى و29 بالنسبة إلى الصغرى، ونستعرض لكم الآن بيان درجات الحرارة على بقية أنحاء الجمهورية:

مناطق الوجه البحري: العظمى 35 / الصغرى 29.

مناطق جنوب سيناء: العظمى 34 / الصغرى 37.

مناطق السواحل الشمالية: العظمى 24 / الصغرى 28.

مناطق شمال الصعيد: العظمى 37 / الصغرى 30.

مناطق جنوب الصعيد: العظمى 41 / الصغرى 35.

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