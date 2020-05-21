انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الجمعة 22 مايو 2020 وبيان بدرجات الحرارة

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كشف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، عن تفاصيل طقس اليوم الجمعة، موضحا أن البلاد تشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة بقيمة 7 درجات.

وقال شاهين، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

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وأكد علي نشاط الرياح في أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متفرقة، موضحا أنها تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وتوقع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض القاهرة الكبرى، لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

درجات الحرارة اليوم على عدد من محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 37 والصغرى 22

المنوفية العظمى 36 والصغرى 21

طنطا العظمى 36 والصغرى 21

دمنهور العظمى 33 والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20

بلطيم العظمى 28 والصغرى 20

مطروح العظمى 27 والصغرى 19

السلوم العظمى 28 والصغرى 19

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 20

دمياط العظمى 27 والصغرى 20

الزقازيق العظمى 36 والصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 21

السويس العظمى 36 والصغرى 21

العريش العظمى 28 والصغرى 20

الفيوم العظمى 38 والصغرى 25

بني سويف العظمى 40 والصغرى 25

المنيا العظمى 40 والصغرى 25

أسيوط العظمى 42 والصغرى 27

سوهاج العظمى 43 والصغرى 29

قنا العظمى 44 والصغرى 30

الأقصر العظمى 45 والصغرى 30

أسوان العظمى 45 والصغرى 31