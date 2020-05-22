الأرصاد الجوية تؤكد احتمالية تساقط الأمطار بنسبة 30% أول أيام عيد الفطر المبارك

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية في يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020، وهو أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك فلكياً على أن يتم التأكد من ذلك بواسطة دار الإفتاء المصرية في مساء اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية سوف تكون ممتازة بعكس ما شهدته جميع أنحاء البلاد على مدار الأسبوع الماضي، حيث عانت كافة مناطق الجمهورية من موجة حارة لا مثيل لها على الإطلاق، إضافة إلى ارتفاع هائل في درجات الحرارة وأيضاً الرطوبة سواء نهاراً أو ليلاً بسبب منخفض السودان الموسمي.

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وأشارت أيضاً إلى أن الوضع سوف يكون مغايراً تماماً في يوم الأحد القادم، حيث من المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً طيلة فترة النهار على كافة أنحاء القاهرة الكبرى، على أن يكون مائل للبرودة ليلاً مع احتمالية تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة بنسبة 30%.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى سوف تشهد رياحاً نشطة مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات على مدار يوم الأحد.

وأضافت أيضاً أن كافة مناطق الوجه البحري سوف يكون الوضع فيها مماثلاً لما هو عليه حال القاهرة الكبرى، أما السواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن يكون الطقس فيها لطيفاً طيلة فترة النهار على أن يكون مائل للبرودة ليلاً.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية سوف تعرف أيضاً تساقط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، إضافة إلى رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة مما سوف ينتج عنه اضطراب في حركة الملاحة البحرية سواء في البحر المتوسط أو حتى في البحر الأحمر.

وإليكم الآن بيان درجات الحرارة على أبرز مناطق الجمهورية انطلاقاً من اليوم الجمعة 22 مايو 2020 إلى غاية يوم الجمعة القادم 29 مايو:

القاهرة الكبرى / تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 29 و36، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 18 و19.

الوجه البحري / تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 29 و35، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 17 و19.

السواحل الشمالية / تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 24 و28، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 18 و19.

جنوب سيناء / تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 34 و37، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 23 و25.

شمال الصعيد / تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 30 و37، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 و22.

جنوب الصعيد / تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 41 و35، فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 25 و30.

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