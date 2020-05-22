رغم أزمة فيروس كورونا .. مصر تصدر سندات بقيمة هي الأعلى في التاريخ

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أعلنت وزارة المالية بصفة رسمية اليوم الجمعة عن قيام الدولة المصرية بإصدار أكبر عدد ممكن من السندات الدولية بقيمة هي الأعلى في التاريخ، من خلال وصولها إلى مبلغ 5 مليار دولار يتم تقسيمها على 3 شرائح مختلفة تتمثل في كلاً من 3 و12 و30 سنة.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.75 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 2 مليار دولار، علماً بأن الهدف الرئيسي من وراء إصدار هذه السندات هو الخوف من حالة التقلبات الواضحة التي تمر بها جميع أسواق المال في كافة أنحاء العالم على مدار الأشهر الماضية بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكدت وزارة المالية في بيان رسمي صادر عنها اليوم أن الاكتتاب من طرف المستثمرين الأجانب كان هائلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث وصلت حجم الطلبات إلى أكثر من 9 مليار دولار بعد مرور ساعتين ونصف فقط لا غير على فتح باب الاكتتاب، أما حجم الطلبات في المراحل النهائية قبل الإغلاق قد وصل إلى أكثر من 22 مليار دولار.

على صعيد متصل، أوضح محمد معيط وزير المالية مدى الاستفادة التي حققتها الدولة المصرية من ذلك الإقبال الهائل على السندات الدولية المصرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تحظى بها مصر أمام المجتمع الدولي بصفة عامة بسبب النتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار أيضاً إلى أن عودة مصر إلى الأسواق الدولية من جديد في الوقت الراهن رغم كثرة التقلبات، يعكس بدوره مدى ثقة المستثمرين الأجانب في قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري، بعدما تحسنت كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية، وهو ما جعلها قادرة بالتالي على الصمود في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها حالياً بسبب الفيروس المستجد.

يُذكر أن هذه السندات الدولية التي أصدرتها مصر حالياً سوف تساهم في توفير سيولة كافية من أجل تلبية كافة احتياجات الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2020 / 2021، إضافة إلى توفير التمويل اللازم من أجل التعامل مع أزمة الوباء بأفضل صورة ممكنة.

إقرأ أيضاً: السعودية تفرض إجراءات جديدة على الوافدين خلال عيد الفطر بسبب فيروس كورونا