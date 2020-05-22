مجلس الوزراء ينفي توصل مستشفى القصر العيني الفرنساوي إلى بروتوكول علاج مرضى كورونا

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حرص مجلس الوزراء المصري على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص توصل مستشفى القصر العيني الفرنساوي إلى بروتوكول علاج مرضى كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي على هامش التقرير الأسبوعي الخاص برصد الشائعات، أن كل هذه الأخبار التي تم تداولها هي عبارة عن شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الوزراء كان حريصاً على التواصل بصفة شخصية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل حسم الجدل بشأن ذلك الملف، وبالفعل نفت الأخيرة تماماً كل هذه الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في البيان على أن الدولة المصرية سوف تقوم بتطبيق أي بروتوكول علاجي بعد الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية، نظراً لأن استخدام بروتوكول علاجي غير معتمد قد يسبب ضرراً بالغاً لمن يستخدمه.

وإليكم الآن نص بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعليقاً على هذه الأنباء:

تداول منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، غير صحيح ونوضح أن هذا المنشور مزيف، ونشدد على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية، سيتم الإعلان عنها والبدء في تطبيقها بشكل رسمي، ونحذر من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات العلاجية التي قد تضر بصحة من يستخدمها.

ولا يعد نشر مثل ذلك النوع من الشائعات أمراً جديداً على الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة البوابة الرئيسية لهذه الشائعات بصفة دائمة، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء الشائعات هو هدم استقرار وأمن الوطن في المقام الأول، إضافة إلى نشر حالة من الخوف والهلع بين مواطني الشعب المصري.

وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لإصدار تقرير أسبوعي ينفي فيه بصفة رسمية جميع الشائعات التي يتم تداولها على مدار كل أسبوع على حدى.

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