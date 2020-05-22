بيان رسمي من الحكومة لنفي 14 شائعة جديدة .. تعرف على التفاصيل

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أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة بياناً رسمياً قام فيه بالرد على العديد من الشائعات التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى بعض المواقع الإخبارية على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك بهدف إثارة البلبلة والفزع في الشارع المصري وتهديد أمن واستقرار الدولة المصرية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر 14 شائعة تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نفى تماماً هذه الشائعات بعد التواصل مع الجهة الرسمية التي ترتبط بها الشائعة.

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وإليكم الآن جميع الشائعات التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 22 مايو 2020:

حذف بعض المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة / حيث أكدت وزارة التربية والتعليم احتواء جدول امتحانات الثانوية العامة على المواد الأساسية وغير الأساسية معاً بدون أي تغيير على الإطلاق. زيادة جديدة على قيمة مخالفات المرور انطلاقاً من شهر يونيو القادم / حيث أكدت وزارة العدل أن قيمة مخالفات المرور سوف تظل كما هي بدون أي تغيير تماماً. رسوب طلاب الصف الثالث الاعدادي في حالة عدم تسليم المشروع البحثي ورقياً / حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إمكانية تسليم المشاريع البحثية لطلاب الصف الثالث الاعدادي سواء ورقياً أو حتى إلكترونياً. تحليل فيروس كورونا للمواطنين في المنازل / حيث أكدت وزارة الصحة والسكان أن تحليل PCR غير متوفر في أي مكان داخل مصر سوى في جميع المستشفيات والمعامل المركزية التابعة للوزارة إضافة إلى بعض المستشفيات الجامعية. وجود رابط إلكتروني يمكن من خلال التقديم من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة / حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم إنشاء أي رابط من هذه النوعية على الإطلاق. توصل مستشفى القصر العيني الفرنساوي إلى بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا / حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحالة التوصل إلى أي بروتوكول علاجي بدون الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية. بيع العديد من شركات القطاع العام بسبب الخسائر المادية الهائلة. ترخيص بيع كواشف فيروس كورونا في مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية. عودة حركة الطيران من جديد مع انطلاقة أولى أيام عيد الفطر المبارك / حيث أكدت وزارة الطيران أن تعليق حركة الطيران داخلياً وخارجياً مستمر حتى إشعار آخر. انتشار خوخ مسرطن في الأسواق المحلية / حيث أكدت وزارة الزراعة أن كافة محاصيل الخوخ المتوفرة حالياً في الأسواق المحلية آمنة وسليمة بنسبة 100% بعد خضوعها إلى عملية الفحص والرقابة قبل نشرها في الأسواق. ترميم تماثيل الكباش المتواجدة في معبد الكرنك / حيث أكدت وزارة الآثار أن عمليات الترميم لمختلف الآثار المصرية تتم عبر استخدام وسائل علمية حديثة ومعتمدة من جانب منظمة اليونسكو. تنشيط فيروس كورونا داخل جسم الإنسان في حالة تناول أدوية تحتوي على ديكلوفيناك أو إيبوبروفين. تقييم المشاريع البحثية لجميع صفوف النقل عن طريق الدرجات. عدم شراء القمح مجدداً من المزارعين.

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