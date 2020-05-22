وزارة الصحة تنفي شائعة تنشيط بعض الأدوية لفيروس كورونا داخل جسم الإنسان

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حرصت وزارة الصحة والسكان على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها بكثرة مؤخراً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية تنشيط فيروس كورونا المستجد داخل جسم الإنسان في حالة تناول بعض الأدوية من الصيدليات.

وانتشرت على مدار الساعات الماضية شائعة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن تناول أدوية تحتوي على إيبوبروفين أو ديكلوفيناك، قد يساعد على تنشيط الفيروس المستجد داخل جسم الإنسان ويجعله ينضم إلى المصابين في مستشفيات العزل.

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ومن جانبه، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حريصاً على التواصل بشكل عاجل مع وزارة الصحة والسكان من أجل معرفة حقيقة هذه الشائعة، حتى يتم حسم الجدل بشأنها في البيان الأسبوعي الذي يتم إصداره من جانب مجلس الوزراء لنفي الشائعات بصفة رسمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه المعلومات مجرد أكاذيب مغرضة وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، كما طالبت أيضاً المواطنين بعدم الاستماع تماماً إلى مثل هذه الشائعات في ظل كونها قد تضر بصحتهم يوماً ما إن استخدموا أي نوع من أنواع الأدوية بدون استشارة الطبيب المختص في إحدى المستشفيات.

على صعيد متصل، طالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المواقع الإخبارية المختلفة بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات من ذلك النوع، حتى لا يتم نشر البلبلة والهلع بين الناس بدون أي داعي على الإطلاق.

وتعتبر الشائعات إحدى أهم الطرق التي يسعى من خلالها أعداء الوطن إلى هدم استقرار وأمن الدولة المصرية بأي حال من الأحوال، علماً بأن حرب الشائعات منتشرة بقوة على مدار السنوات الماضية إلا أن الجهات الرسمية للدولة دائماً ما تكون حريصة بدورها على كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن مع محاسبة أي شخص مسؤول يتم التأكد من تعمده تصدير الشائعات إلى الشارع المصري لأغراض سامة.

ولا تواجه الدولة المصرية حرباً ضد الشائعات وحسب، بل إنها تواجه حرباً أخرى ضد فيروس كورونا، فيما تبقى الحرب الأهم هي الحرب ضد الإرهاب.

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