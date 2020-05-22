وزارة الزراعة تنفي رسمياً وجود خوخ مسرطن في الأسواق بعد شائعات السوشيال ميديا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

حرصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الجمعة على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية وجود خوخ مسرطن في الأسواق بدون علم الجهات المعنية في الدولة المصرية.

وأكدت وزارة الزراعة خلال تواصلها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم أن كل هذه الأخبار المتداولة عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، ولا تهدف لشيء إلا لإثارة حالة من البلبلة في الشارع المصري.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن جميع الأسواق على مستوى كافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي محاصيل زراعية مسرطنة، وذلك سواء فيما يتعلق بمحاصيل الخوح أو حتى أي نوع آخر من أنواع المحاصيل الزراعية.

وشددت وزارة الزراعة على أن جميع المحاصيل الزراعية لا يتم تداولها في الأسواق إلا بعد التأكد من سلامتها بنسبة 100%، وتتم هذه العملية عبر إخضاع المحاصيل إلى فحص دقيق ورقابة محكمة من جانب الجهات المعنية في الوزارة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نهاية المطاف.

وأضافت أيضاً أن جميع المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج أو استيرادها من دول أخرى تخضع إلى نفس عملية الرقابة والفحص، حتى يتم التأكد أيضاً من مدى جودتها وسلامتها بدون أي شوائب على الإطلاق.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المواقع الإخبارية يتوجب عليهم أولاً تحري الدقة قبل نشر معلومات مغلوطة بهذه الطريقة، وخاصة وأن ذلك النوع من المعلومات قد يتسبب في حدوث حالة من الهلع والخوف بين المواطنين في الشارع المصري.

يُذكر أن هذه الشائعة لا تعتبر الأولى من نوعها التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسعى الدولة المصرية جاهدة لمحاربة جميع أنواع الشائعات وأيضاً مطاردة أصحابها بشتى الطرق الممكنة بهدف المحافظة على أمن واستقرار الوطن على الصعيد الداخلي، حتى يكون التركيز مسلطاً بشكل كامل على البناء والتعمير والتطوير.

إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يؤكد جاهزية 30 معمل لتلقي تحاليل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا