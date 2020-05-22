الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 22 مايو في مصر .. حصيلة ضخمة جديدة من المصابين

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة 22 مايو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث باتت أعداد المصابين في زيادة هائلة بصفة يومية على مدار الأيام القليلة الماضية، فيما ترتفع معدلات المتعافين من المرض بشكل يومي أيضاً.

وشدد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، على أن أعداد المصابين بالفيروس المستجد في مصر لا يزال في زيادة مستمرة تصاعدية، بعدما تم رصد اليوم الجمعة 783 إصابة جديدة على مستوى الجمهورية.

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وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد المصابين بالمرض قد ارتفع من خلال وصوله إلى 15786 حالة حتى هذه اللحظة، حيث يخضع جميع المصابين بدون أي استثناء على الإطلاق إلى أفضل رعاية طبية ممكنة في مختلف مستشفيات العزل أو المدن الجامعية أو حتى الفنادق تحت إشراف الأطباء والمرضى بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء في مصر قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 707 حالة وفاة إلى غاية الآن، حيث تم رصد اليوم الجمعة 11 حالة وفاة جديدة جمعيهم من المصريين.

وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع من خلال وصوله إلى 4960 حالة، ومن ضمنهم 4374 حالة تعافت بشكل كامل من الفيروس وغادرت مستشفيات العزل بسلام وعادت إلى بيوتها مرة أخرى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان يبذلون أقصى مجهود لديهم على مدار الأشهر القليلة الماضية حتى هذه اللحظة، من أجل محاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين من ذلك الوباء اللعين.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 22 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 15786.

عدد المصابين الجدد / 783.

إجمالي عدد الوفيات / 707.

عدد الوفيات الجدد / 11.

إجمالي عدد المتعافين / 4374.

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