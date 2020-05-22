عاجل .. غداً السبت المتمم لشهر رمضان والأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر

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أعلنت دار الإفتاء المصرية بصفة رسمية اليوم الجمعة عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد استطلاع هلال شهر شوال، حيث تأكد شرعاً أن يوم غداً السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم أي آخر أيام الشهر الفضيل.

وبناءً على ذلك، فإن يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو 2020 سوف يكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تكون صلاة العيد في صباح نفس اليوم.

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وحرصت دار الإفتاء المصرية على توجيه التهنئة إلى الشعب المصري العظيم إضافة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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