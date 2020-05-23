صحة كفر الشيخ تسجل أعلى معدل إصابة يومية بفيروس كورونا

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ عن تسجيل أعلى حصيلة يومية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” منذ تفشي الفيروس، حيث سجلت المديرية إصابة 18 حالة جديدة بالفيروس يوم الجمعة.

حصيلة الإصابة اليومية بكفر الشيخ بفيروس كورونا المستجد

وقد أكدت المصادر الطبية في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا المستجد قد سجل 18 حالة من بينهم الحالات المصابة 8 حالات في مركز ومدينة كفر الشيخ، و3 حالات في منطقة القنطرة البيضاء، و3 حالات في قرية كفر الطايفة، وحالتين منهم في قرية مسير، وقرية منية مسير، بواقع حالة في كلاً القريتين سالفتي الذكر، وحالة واحدة فقط في مركز سيدي سالم، وحالة واحدة فقط لمواطن من محافظة أسيوط.

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وأوضح المصدر الطبي أنه جرى تسجيل 3 حالات إصابة جديدة في مدينة ومركز دسوق، منهم حالة واحدة في شارع أبو حسين بندر دسوق، وحالتين في قريتي سنهور المدينة، و دمنكة، التابعتين لمدينة دسوق، بواقع حالة في كلاً القريتين، فيما سجل مركز قلين حالتين في قرية ميت الديبة، وعزبة عبد الكريم، التابعة لقرية طويلة نشرت، وسجل مركز الحامول 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في ظل التدابير والاجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها الدولة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد إلى الوقت الراهن ومن أهم تلك الإجراءات تعليق الدراسة، تعليق الصلاة في المساجد، حظر حركة المواطنين للحد من التجمعات والتزاحم بين المواطنين، غلق النوادي الاجتماعية والثقافية وتعليق الفعاليات الرياضية والثقافية، وغلق الكافيهات والمقاهي.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع حالة الطوارئ، وتخصيص مستشفيات الحميات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس وتخصيص المستشفيات للحجر الصحي، مع تخصيص بعض الأرقام الساخنة للإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا “كوفيد 19” أو معرفة أي معلومات عن أي معدي أو أي معلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد على الرقم التالي، “105”.

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