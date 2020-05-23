التفاصيل كاملة.. عن “حرب شوارع” فيصل والشرطة تسيطر على الوضع

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

نشبت اليوم السبت مشاجرة أشبه ما تكون بـ حرب الشوارع، حيث شهدت منطقة المساحة الواقعة في غرب محافظة الجيزة مشاجرة مع سماع دوي طلقات نارية.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية في منطقة فيصل بالجيزة.

Advertisements

دفع نائب مدير مباحث الجيزة اللواء سامح الحميلي، بتعزيزات أمنية بالتعاون مع قطاع الغرب، وقد تمكن رجال الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة.

وقد أفاد شهود عيان بإن المشاجرة قد نشبت بين قاطني شارعين، وقد تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية وإطلاق الشماريخ النارية و التراشق بزجاجات المولوتوف،وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

إقرأ بيان رسمي من الحكومة لنفي 14 شائعة جديدة .. تعرف على التفاصيل