تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. عودة للأمطار وانخفاض درجات الحرارة

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صرح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن حالة الطقس قد بدأت في التحسن بشكل واضح منذ صباح أمس الجمعة على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية ومحافظة القاهرة، ويستمر هذا التحسن في حالة الطقس اليوم السبت، ليشمل المناطق التالية، “مدن ومناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء”، حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقساً معتدلاً إلى حار على معظم المناطق، ويكون شديد الحرارة فقط على مدن ومناطق جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور محمود شاهين خلال تصريحات صحفية له، إن درجات الحرارة قد تراجعت بمعدل يصل إلى 10 درجات مئوية في طقس يومي الأربعاء والخميس السابقين، لفت إلى أن حالة الطقس سوف تشهد استقراراً حتى يوم الجمعة القادم.

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وأشار مدير مركز التنبؤات، إلى أن التغير بحالة الطقس بسبب انخفاض طبقات الجو العليا، مما يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، ليسود طقس معتدل على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية ومحافظة القاهرة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة

تتراوح درجات الحرارة على محافظة القاهرة خلال الأيام القادمة ما بين 32 و29 درجة مئوية.

تتراوح درجات الحرارة على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية ما بين 26 إلى 25 درجة مئوية.

تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على الصعيد ما بين 39 إلى 36 درجة مئوية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن الشبورة المائية تعود للظهور من جديد خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر في ظل الاستقرار بالأحوال الجوية، على محافظة القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري، كما توجد فرصة لسقوط أمطار لحالة الطقس غداً الأحد على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية ومدن ومناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة، تكون الأمطار متوسطة الشدة، تقل حدتها كلما اقتربنا من محافظة القاهرة، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية خلال الأيام القادمة.

وأكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود نشاط لحركة الرياح اليوم وغداً الأحد على منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

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