الداخلية تعلن عن مقتل 21 ارهابياً بسيناء خططوا لأعمال تخريبية في العيد

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أعلنت وزارة الداخلية أنه توافرت لديها معلومات من قبل قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية مقراً لها في أحدى المزارع القائمة بمنطقة شمال سيناء حيث اتخذوا المزرعة مقراً لهم للقيام بأعمال التدريب والإيواء والتخطيط من أجل تنفيذ بعض العمليات العدائية ، وقيامهم بدفع بعض من عناصرهم الإرهابية للارتكاز في أحد المنازل القائمة في منطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

قامت وزارة الداخلية باستهداف الوكرين الإرهابيين بتوقيت متزامن، وقد تم تبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر الإرهابية، وقد أسفرت العملية الأمنية عن مقتل 14 عنصراً إرهابياً في المزرعة، وقد عثر بحوزتهم على 13 سلاح آلي، كما تم العثور على 3 عبوات متفجرة، بالإضافة لحزان ناسف، وجهاز لاسلكي.

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وأسفرت العملية الأمنية أيضاً عن مصرع 7 عناصر إرهابية في المنزل، وقد عثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي بالإضافة للعثور على عبوتين متفجرتين، وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين في المأمورية.

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