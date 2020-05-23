القوى العاملة تتابع إجازة عيد الفطر 2020 للقطاع الخاص 5 أيام

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أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً صادر عنها إلى كافة المديريات والمكاتب التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك 2020 التي أعلنت الوزارة أن مدتها تصل إلى 5 أيام مع المصانع والشركات.

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة خلال البيان الصادر عنها اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية.

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وأوضحت وزارة القوى العاملة أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستجابة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فقد تقرر أن يتم منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر تحت رقم 12 لعام 2003، إجازة مدفوعة الأجر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24، وحتى يوم الخميس الموافق الـ 28 من شهر مايو الجاري.

وأشار البيان الصادر عن وزارة القوى العاملة إلى أنه تبعاً لنص الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بأيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل هذا، ويستحق العامل في تلك الحالة بالإضافة إلى أجره عن تلك الأيام مثل هذا الأجر.

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