إصابات جديدة بـ كورونا في السويس وارتفاع عدد المتعافين

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صرح مصدر طبي مسئول بالسويس، إن نتائج التحاليل المعملية التي تم إجرائها اليوم السبت، قد أفادت عن إصابة 13 حالة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح المصدر الطبي، أن إسعاف السويس قد نقلت 8 حالات مصابة لمستشفى 15 مايو بحلوان من أجل تلقي العلاج اللازم، ويجري التعاون لنقل بقية الحالات إلى مستشفيات العزل الصحي.

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وفي سابق متصل فقد سجلت صحة السويس تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من بينهم المسعف، الذي انتقلت إليه عدوى كورونا خلال نقل المصابين لمستشفيات العزل الصحي، ليرتفع بهذا إجمالي عدد حالات التعافي إلى 45 حالة بالسويس وقد غادروا جميعاً مستشفيات الحجر الصحي.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، قد أعلنت خلال أخر بيان صادر عنها عن إصابة 112 شخصاً من مواطني السويس بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا عدد المصابين إلى 125 مصاباً بالفيروس.

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