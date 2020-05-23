أسيوط تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا

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صرحت نتائج تحاليل المسحات والعينات التي تم إجراؤها في معامل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأكدت المصادر الطبية أن عدد الإصابات الجديدة بأسيوط سجلت 13 شخصاً، حيث أظهرت النتائج المعملية إيجابية نتائجهم وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي يعد أعلى معدل إصابات بالفيروس في يوم واحد.

وقد أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، إن الحالات الإيجابية الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ومنها إصابة سيدة تقيم في منطقة القيسارية القائمة بغرب أسيوط، وحالة أخرى في قرية نزه قرار بمنفلوط، وحالة ثالثة بقرية نجع زريق بالبداري، وحالة أخرى رابعة في قرية باويط بديروط، وحالة خامسة في قرية سلام بأسيوط، وحالة سادسة في منطقة العتبة غرب أسيوط، وحالة سابعة تقيم في قرية منقباد بأسيوط.

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وتابع المصدر الطبي، عن إصابة حالات في قرية موشا، ومنطقة قبلي البلد في الغنايم، وقرية بني محمد الشهابية في أبنوب، و قرية بني رافع بـ منفلوط، ومنطقة الأربعين، وكذلك مدينة أسيوط.

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