فيديو.. “الصحة” تكشف شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا

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في مقطع فيديو جديد توعوي، نشرته وزاة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كشفت الوزارة فيه عن أهم الشروط التي يجب أن تتوف في العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″.

وقالت الوزارة، في مقطع الفيديو، اليوم، أن الشروط التي يجب أن تتوفر في العزل المنزلي هي وجود مريض في غرفة خاصة سواء كان هذا المريض من الشاب أو كبار سن، مشيرة إلى أن عزل المريض يحدث عقب الكشف عليه من قبل طبيب معالج له، ثم يشرح الطبيب للمريض طرق العلاج من الفيروس التاجي، وكيفية قياس درجة الحرارة.

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وأشارت الوزارة في الفيديو التوعوي، إلى أن مواصفات المنزل الذي يُعزل فيه مصاب فيروس كورونا هي أن يحوي المنزل غرفة مستقلة وتكون الغرفة بتهوية طبيعية جيدة، موضحة أنه يجب أن يكون هناك حمام خاص لمريض كورونا، وإذا كان الحمام مشتركًا فلا بد أن تكون غرفة المصاب بالفيروس هي الأقرب من الحمام.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب على المريض ارتداء الكمامة في أثناء خروجه من الغرفة والذهاب إلى الحمام، مشددة على أنه يجب تطهير الحمام عقب خروج المريض في كل مرة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون هناك شخص واحد من الأصحاء يكون هذا الشخص غير مسن، ليكون مسؤولًا عن تقديم الأكل إلى المصاب بكورونا أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، مشيرة إلى أنه يجب على الشخص الذي يراعي مصاب كورونا ألا يدخل إلى الغرفة، وأنه إذا كان مضطرا إلى الدخول لغرفة المريض فعليه في هذه الحالة أن يرتدي كمامة وماسك، وبعدها يغسل يديه بعد خروجه من الغرفة جيدا.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وخصوصا المريض يجب أن تكون له أدواته الخاصة به، مشددة على منع زيارات الشخص المصاب.

وتابعت وزارة الصحة بأنه في عند استمرار ارتفاع درجة حرارة جسم المريض لأكثر من ٣ أيام، فإنه في هذه الحالة يجب التواصل مع الخط الساخن 105، أو التوجه إلى المستشفى الذي كشف فيها المريض.