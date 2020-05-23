رئيس الوزراء يوجه بإقامة منطقة استثمارية في شرم الشيخ

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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالب باستغلال المساحات الموجودة على جانبي الطريق الأوسط وطريق سكن العاملين في حي النور، وذلك من خلال إنشاء منطقة استثمارية.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء التفقدية، اليوم، في مدينة شرم الشيخ، وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى ترفيق هذه المنطقة بالخدمات كافة وهي المياه والكهرباء وشبكة للصرف الصحي، وهو ما يوفر عددًا من فرص العمل في المنطقة.

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وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى تطوير طريق سكن العاملين، وأن تكلفة تطوير الطريق بلغت نحو 40 مليون جنيه، مؤكدا أنه جرى تطوير الطريق الأوسط بطول ٢٠ كيلو متر، وكذا إنشاء محطة وقود في المنطقة، وهو ما جعلها ممهدة من أجل الاستثمارات.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشاد بالاجراءات الاحترازية التي تنفذ من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، في جميع مواقع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد ترأس اجتماعا منتصف الشهر الجاري في حضور كلاً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وجاء ذلك الاجتماع من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالمشروعات الخاصة بقطاع البنية المعلوماتية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحويل خدمات جميع المصالح الحكومية إلى خدمات رقمية في المرحلة القادمة.

وفي بداية الاجتماع، طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة المتمثلة في الدعم المالي، حتى يتم استكمال جميع مشروعات قطاع البنية المعلوماتية.

يُذكر أن الاهتمام باستكمال هذه المشروعات قد زاد ونال أهمية خاصة من الحكومة المصرية بناءً على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ اللحظة التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد وأصبح اعتماد الملايين من المواطنين على شبكة الإنترنت على مدار الساعة سواء من أجل العمل أو حتى من أجل الدراسة والتعليم.