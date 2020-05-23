الداخلية تبدأ إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات من الغد

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تغلق وزارة الداخلية، طرق الكورنيش في كل المحافظات عدا محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، بدءًا من الغد الموافق صباح أول أيام عيد االفطر، على أن توفر مسارات بديلة، وذلك حسب بيانها المعلن من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سوف يسمح خلال تنفيذ القرار بتسيير حركة السيارات بالسيارات البديلة التي سوف تطرح، على أن يمنع الانتظار في كل الطرق، وذلك حتى تمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري.

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يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد قررت رفع السيارات التي تتواجد في طرق الكورنيش بكل محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم السبت، وذلك بسبب مخالفة تلك السيارات للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وكذلك عدم السماح بانتظار السيارات بها، حتى تمام السادسة صباحا من يوم السبت الموافق 30 الجاري.

وكانت وزارة الداخلية قررت مع بدء الحظر الذي تقرر مع الاحتفال بمناسبة شم النسيم في 20 أبريل الماضي، رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش في كل المحافظات، وذلك بدءًا من اليوم السابق لشم النسيم وتحديدًا عقب بدء الحظر في تمام الساعة الثامنة مساء.

وشددت الداخلية على تطبيق القرار بكل حزم مع السيارات المخالفة للقرار حيث إنها قررت غلق الكورنيش وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

وتم تنفيذ قرار إغلاق طرق كورنيش النيل بداية من صباح يوم الاحتفال بشم النسيم، مع عدم السماح انتظار السيارات بها على أن توفر المسارات البديلة.

محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، أعلنت وزارة الداخلية استثناء هذه المحافظات من ما تقرر بغلق الكورنيش، وستستمر حركة السيارات بها إلا أن انتظار السيارات في هذه الطرق غير مصرح به.