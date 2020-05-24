الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر وبيان بدرجات الحرارة

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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد، أول أيام عيد الفطر، لطيفًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحارًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

الإسكندرية 25 20

وادي النطرون 28 18

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 25 19

مطروح 22 18

السلوم 24 18

سيوة 30 17

بورسعيد 24 21

دمياط 25 21

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الاسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 25 18

رأس سدر 30 19

نخل 28 15

نويبع 28 21

طابا 26 18

كاترين 23 11

الطور 32 23

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 30 25

الفيوم 28 18

بنى سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 31 21

قنا 32 23

الأقصر 33 24

أسوان 34 25

ادفو 34 25

أبوسمبل 35 27

الوادي الجديد 33 23

شلاتين 33 28

أبو رماد 33 28

حلايب 30 25

رأس حدربة 32 27