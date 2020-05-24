الأرصاد تعلن عن توقعاتها لـ حالة طقس أيام عيد الفطر المبارك

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صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الـ3 أيام القادمة اعتباراً من اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق يوم الأحد، وغداً الاثنين، وبعد غداً الثلاثاء.

حالة طقس أول أيام عيد الفطر المبارك 2020

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم الأحد، وأكد أن الطقس مازال يشهد انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية عن طقس أمس السبت على محافظة القاهرة، يسود طقساً لطيفاً اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر على محافظة القاهرة ومدن ومحافظات الوجه البحري، والمدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية، كما يسود طقساً معتدلاً على منطقة جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس حاراً على جنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

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وتنشط حركة الرياح على محافظة القاهرة ومدن ومحافظات الوجه البحرى، وتؤدى هذا إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ويؤدي هذا لاضطراب الملاحة البحرية على منطقة البحر الأحمر.

وتشهد البلاد أمطار لكنها أمطار خفيفة على مدن ومناطق الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، على مناطق متفرقة خلال فترات متقطعة من اليوم.

بيان بدرجات الحرارة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة العظمى 28، والصغرى 18.

مدن ومناطق الوجه البحرى العظمى 27، والصغرى 17.

المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 25، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33، والصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 31، والصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 35، والصغرى 21.

تفاصيل حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق غداً الاثنين

أما بالنسبة لحالة طقس غداً الاثنين الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقساً لطيفاً على محافظة القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلاً على مناطق شمال الصعيد، مائل للحرارة على منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وتمثل الظواهر الجوية المتوقعة لطقس غداً ، في وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على محافظة القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري، وحركة الرياح معتدلة تنشط خلال بعض الأحيان على محافظة القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة العظمى 28، والصغرى 18.

الوجه البحرى العظمى 27، والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33، والصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 31، والصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 35، والصغرى 21.

تفاصيل بحالة الطقس بعد غداً الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس بعد غداً الثلاثاء، الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث توقعت أن يسود البلاد طقساً معتدلاً خلال ساعات النهار على محافظة القاهرة الكبرى ومدن ومناطق الوجه البحري، لطيف على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلاً للحرارة على مدن ومناطق شمال الصعيد، حار على منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال ساعات الليل على معظم الأنحاء، لطيفاً على منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس بعد غداً الثلاثاء

القاهرة العظمى 30، والصغرى 19.

الوجه البحرى العظمى 30، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 27، والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27، والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36، والصغرى 25.

شمال الصعيد العظمى 34، والصغرى 20.

جنوب الصعيد العظمى 37، والصغرى 22 درجة مئوية.

إقرأ الأرصاد تعلن عن توقعاتها لحالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك