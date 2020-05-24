الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

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بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن نحو 5 آلاف و532 من نزلاء السجون.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار الإفراج عن المساجين جاء تنفيذا لقراري رئيس الجمهورية برقمي “231 – 232” لسنة 2020، والخاص بالإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، والذين توفرت فيهم شروط العفو، وذلك في إطار الاحتفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 2020.

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وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع السجون شكَّل لجانًا من أجل فحص ملفات عدد من نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ من أجل تحديد مستحقي الإفراج، وتوصلت أعمال اللجان إلى الإفراج عن نحو 5 آلاف و532 نزيلا.

وأشارت الداخلية، في بيانها اليوم، أن قرار الإفراج صدر اليوم في إطار استمرار تطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، إضافة إلى توفير كل سبل الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، إلى جانب تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم جميع من أجل الانخراط في المجتمع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 231 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لعددٍ من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية، و2020 ميلاديا.