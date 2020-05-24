في أول أيام العيد.. ٨ إصابات بكورونا في دمياط

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أعلن مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن المحافظة سجلت نحو ٨ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك حالة من محافظة الدقهلية بين عدد المصابين، اليوم.

وقال المصدر، في تصريح صحفية، إن عدد المتعافين وصل إلى نحو ٣ حالات، اليوم، وهم من من المصابين من أبناء المحافظة، نتيجة لتحول نتائج فحوصاتها إلى سلبية، مؤكدًا أن الحالات المصابة الجديدة التي تأتي من المحافظات القريبة تعزل في المدينة الشبابية بمدينة رأس البر، وكذا مركز التعليم المدني في مدينة دمياط الجديدة.

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وأضاف المصدر، أن الفحوصات الطبية للمخالطين للحالات المصابة تجرى لهم في وقتها، وعند إيجابية الحالات تنقل إلى مركز التعليم المدني؛ لتلقي العلاج اللازم.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس السبت، تسجيل نحو 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كوورنا المستجد “كوفيد – 19″، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، التي تتبعها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة وفاة نحو 28 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة خروج نحو 254 من المصابين بالفيروس التاجي من مستشفيات العزل والحجر الصحي لتعافيهم، وذلك عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وأنهم شفيوا تماما من الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي وصل إلى نحو 4 آلاف و628 حالة حتى اليوم.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا “كوفيد – 19″، ارتفع ليصبح نحو 5192 حالة، جاء من ضمنهم نحو 4628 متعافيًا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع الحالات التي جرى تسجيلها بإيجابيتها لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع إلى الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.