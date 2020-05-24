الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 24 مايو في مصر.. ارتفاع حالات الشفاء

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل نحو 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كوورنا المستجد “كوفيد – 19″، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، التي تتبعها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة وفاة نحو 29 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة خروج نحو 179 من المصابين بالفيروس التاجي من مستشفيات العزل والحجر الصحي لتعافيهم، وذلك عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وأنهم شفيوا تماما من الفيروس، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي وصل إلى نحو 4 آلاف و807 حالات حتى اليوم.

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من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا “كوفيد – 19″، ارتفع ليصبح نحو 5366 حالة، جاء من ضمنهم نحو 4807 متعافين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع الحالات التي جرى تسجيلها بإيجابيتها لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع إلى الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حتى اليوم، هو 17265 نحو حالة من بينهم نحو 4807 حالة جرى شفاؤها، وخرجت بعدها من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ونحو 764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما جرى تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.