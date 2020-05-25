الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 25 مايو في مصر .. انخفاض نسبي في عدد المصابين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا يزال معدل الإصابات مرتفع بشكل جنوني مثلما كان الوضع طيلة الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم الماضي.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المصابين في مصر قد وصل إلى 17967 حالة، حيث تم رصد اليوم الإثنين 702 إصابة جديدة على مستوى الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات الفيروس المستجد قد وصل إلى 783 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل اليوم 19 حالة وفاة جديدة مع الوضع في الاعتبار أن النسبة الأكبر من الوفيات تعود إلى كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد المتعافين من ذلك الوباء في مصر قد وصل إلى 4900 حالة، وذلك من أصل 5481 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الإثنين 25 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 17967.

عدد المصابين الجدد / 702.

إجمالي عدد الوفيات / 783.

عدد الوفيات الجدد / 19.

إجمالي عدد المتعافين / 4900.

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