بالأسماء .. الصحة تؤكد جاهزية 320 مستشفى لتقديم الخدمات لمصابي كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين عن جاهزية 320 مستشفى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل استقبال كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد بهدف تخفيف الضغط والعبء على مستشفيات العزل والمدن الجامعية والفنادق بعدما تزايدت أعداد المصابين بذلك المرض في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد عقدت مساء يوم أمس الأحد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع كافة الوكلاء التابعين للوزارة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مختلف الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل.

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وحرصت الدكتورة هالة زايد خلال ذلك الاجتماع مناقشة آخر التطورات بخصوص أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر، إضافة إلى الاطمئنان على حالة جميع المستشفيات ومعرفة النواقص التي ترغب كل مستشفى في توفرها في المرحلة القادمة.

وشددت وزيرة الصحة والسكان في الاجتماع على أن الضغط سوف يخف بشكل واضح على مستشفيات العزل بعد ما تم تجهيز 320 مستشفى على مستشفى الجمهورية، على أن تكون هذه المستشفيات جاهزة لتقديم كل الخدمات اللازمة لجميع مصابي ذلك المرض المنتشر حالياً.

وأضافت أيضاً أن هذه الخدمات سوف تتمثل في التشخيص المبكر إضافة إلى إجراء كافة التحاليل اللازمة والأشعة المطلوبة، وفي حالة التأكد من إصابة أي حالة بالفيروس المستجد سوف يتم توفير له العلاج المناسب إضافة إلى عزله داخل المستشفى.

وإليكم الآن أسماء أبرز المستشفيات التي ستكون جاهزة للعمل واستقبال مصابي فيروس كورونا على مدار الأسبوع الحالي:

محافظة القاهرة الكبرى، مستشفى جراحات اليوم الواحد في مدينة نصر / مستشفى جراحات اليوم الواحد في البساتين / مستشفى جراحات اليوم الواحد في المرج / مستشفى جراحات اليوم الواحد في الزاوية الحمراء / مستشفى التأمين الصحي في شبرا / مستشفى التأمين الصحي في المقطم.

مستشفى منشية البكري العام / مستشفى التأمين الصحي في حلوان / مستشفى حلوان العام / مستشفى المنيرة العام / مستشفى الساحل / مستشفى القاهرة الجديدة المركزي / مستشفى أحمد ماهر / مستشفى المطرية / مستشفى القبطي / مستشفى الجمهورية / مستشفى مبرة مصر القديمة / مستشفى مبرة المعادي / مستشفى شبرا العام.

مستشفى الإصلاح الإسلامي / مستشفى دار السلام العام / مستشفى الخزندار العام / مستشفى عين شمس العام / مستشفى روض الفرج العام / مستشفى التبين المركزي / مستشفى الشروق المركزي / مستشفى صيدناوي.

محافظة الجيزة، أم المصريين العام / 6 أكتوبر / الوراق المركزي / الصف المركزي / إمبابة العام / البدرشين العام / التحرير العام / بولاق الدكرور العام / العياط المركزي / أطفيح المركزي / أوسيم المركزي / مستشفى أبو النمرس المركزي / الواحات البحرية المركزي / 6 أكتوبر المركزي / القناطر المركزي / الشيخ زايد المركزي / صدر العياط.

محافظة الإسكندرية، كرموز / جمال عبد الناصر / أبو قير النموذجي / العامرية العام / الجمهورية العام / رأس التبين العام / جمال حمادة المركزي / أبو قير المركزي / صدر المعمورة / برج العرب المركزي حميات الإسكندرية / صدر كوم الشفاقة.

محافظة البحر الأحمر، الشلاتين المركزي / الغردقة العام / رأس غارب المركزي / جراحات اليوم الواحد مرسى علم / القصر المركزي / سفاجا المركزي / حميات الغردقة.

محافظة مرسى مطروح، سيوة المركزي / مطروح العام / الضبعة المركزي / الحمام المركزي / حميات مطروح / العلمين المركزي / صدر مطروح.

محافظة البحيرة، كفر الدوار / ايتاي البارود المركزي / أبو حمص المركزي / دمنهور التعليمي / المحمودية المركزي / الدلنجات المركزي / حوش عيسى المركزي / شبراخيت المركزي / ادفينا المركزي / الرحمانية المركزي / غرب النوبارية المركزي / حميات كفر الدوار / رشيد المركزي / صدر دمنهور / أبو المطامير المركزي / إدكو / حميات دمنهور.

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