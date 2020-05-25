أسيوط تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في عيد الفطر اليوم الإثنين

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كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة التابعة لمحافظة أسيوط عن عدد الحالات الإيجابية التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين الموافق لثاني أيام عيد الفطر المبارك على مستوى جميع مناطق محافظة أسيوط.

وأكد المصدر أن محافظة أسيوط اليوم قد تم تسجيل فيها 16 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وهو أعلى معدل على الإطلاق يتم تسجيله في المحافظة في إشارة واضحة لعدم التزام عدد كبير من المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الحالات الإيجابية التي تم رصدها اليوم الإثنين تواجدت في المناطق التالية:

قرية جرف سرحان / منطقة السادات في غرب أسيوط.

شارع رياض / قرية موشا / منطقة الوليدية / منطقة البيسري في غرب أسيوط.

مدينة أسيوط / مركز الفتح / نزلة مصطفى / شارع النميس.

قرية المطمر في ساحل سليم / مركز البداري / شارع المحمدي.

ميدان المحافظة / مركز أبوتيج.

وشدد المصدر على أن جميع الحالات قد أجرت كافة التحاليل اللازمة في المعامل التابعة لوزارة الصحة والسكان في جميع أرجاء محافظة أسيوط، علماً بأن هذه الأعداد لا تزال مرشحة للزيادة من جديد في المرحلة القادمة إلا في حالة التزام المواطنين بالجلوس في المنازل وعدم الخروج إلى الشارع سوى للضرورة القصوى.

يُذكر أن مصر باتت على مشارف تخطي حاجز 18 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجب الإشارة إلى أن الوصول إلى ذلك المعدل العالي جاء بسبب التزايد الهائل في أعداد المصابين خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم الماضي.

وكانت الأيام الأخيرة من شهر رمضان قد شهدت تسجيل معدلات إصابة يومية وصلت إلى أكثر 700 حالة، وتشير كل التكهنات إلى إمكانية وصول هذه الأرقام إلى 1000 حالة في اليوم الواحد انطلاقاً من الأسبوع المقبل بنسبة شبه مؤكدة.

ومن المؤكد أن التزام المواطن المصري بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ودعا مجلس الوزراء إلى تنفيذها، سوف يكون هو العامل الوحيد القادر على إنهاء ذلك الكابوس نهائياً قبل نهاية العام الحالي 2020.

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