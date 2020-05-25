شركة مياه الشرب تعلن انقطاع الخدمة عن بعض مناطق أسوان لمدة 6 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة أسوان بصفة رسمية اليوم الإثنين عن انقطاع الخدمة لمدة 6 ساعات كاملة في عدة مناطق متفرقة داخل المحافظة في مساء اليوم.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان رسمي أن قطع المياه يأتي بسبب حدوث تسريب في الخط الرئيسي للمياه بقطر 630 مللي أمام جراج كيما في طريق السد العالي.

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وأشارت أيضاً إلى أن قطع المياه سوف يتم انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً اليوم الإثنين، على أن يتم ضخ المياه من جديد للمواطنين في تمام الساعة الثانية صباحاً من يوم غداً الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البيان على أن قطع الخدمة سوف يشمل مناطق عزبة التحرير إضافة إلى عزبة النهضة وأيضاً السيل الجديد، على أن تبدأ أعمال الصيانة والإصلاح لذلك الخط الرئيسي فور قطع المياه مباشرة عن المواطنين.

وأضافت أيضاً أن جميع المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القليلة القادمة قبل قطع الخدمة عنهم لهذه الأسباب الطارئة الخارجة عن إرادة الشركة.

وأضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البيان أن أي مواطن يستطيع الحصول على مياه الشرب بشكل مجاني، وذلك في حالة الاتصال على رقم الخط الساخن “125” من أجل طلب إحدى سيارات مياه الشرب بالمجان.

وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى جميع محافظات الجمهورية إلى حل جميع المشاكل الطارئة التي تحدث لمختلف خطوط المياه في أسرع وقت ممكن، حتى لا يعاني المواطن المصري من انقطاع الخدمة لديه لمدة زمنية طويلة، وخاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلها مثل كافة دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة على مدار اليوم أحد أهم طرق الوقاية من ذلك الفيروس المستجد، مما يؤكد بدوره على أهمية تواجد خدمة المياه باستمرار بدون أي انقطاع على الإطلاق إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

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