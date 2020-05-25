توجيهات جديدة من وزيرة الصحة لدعم الأطقم الطبية خلال أزمة فيروس كورونا

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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الإثنين العديد من التوجيهات الجديدة بصفة رسمية، من أجل دعم كافة الأطقم الطبية خلال أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في ظل كونهم خط الدفاع الأول الذي يكافح ذلك الوباء.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد، أن الأخيرة طالبت جميع المسؤولين في الوزارة بضرورة توفير أقصى سبل الرعاية لجميع الأطقم الطبية في المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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وأشار أيضاً إلى أن كل مستشفى من المستشفيات في مصر سوف يتم تخصيص بها دور كامل من أجل عزل أي طبيب أو ممرض مصاب بفيروس كورونا، على أن يحتوي الدور الكامل على 20 سرير مخصص للأطقم الطبية فقط لا غير.

وشدد الدكتور خالد مجاهد على أن وزارة الصحة والسكان قامت حتى هذه اللحظة بإجراء تحاليل الكشف السريع عن الفيروس المستجد لأكثر من 19 ألف فرد من الأطقم الطبية، أما تحليل PCR فقد تم إجرائه لأكثر من 8 آلاف فرد من الأطباء والممرضين.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد المصابين من الأطقم الطبية في كافة المستشفيات على مستوى مصر قد وصل إلى 291 حالة، ومن ضمنهم 69 طبيب وطبيبة فيما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة إلى غاية الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة والسكان سوف تبذل أقصى مجهود ممكن لديها من أجل حماية كافة عناصر الأطقم الطبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة حريصة بدورها على فتح قنوات اتصال مباشر مع العاملين في المستشفيات من أجل تذليل أي عقبات أمامهم خلال المرحلة القادمة.

وفي الختام، شدد أيضاً على أن فرق الدعم النفسي التابعة لوزارة الصحة والسكان تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال محاولة رفع معنويات الأطقم الطبية في المستشفيات، حتى يكونوا قادرين على تأدية واجبهم بأفضل صورة ممكنة وخدمة مرضى كورونا بالشكل اللازم.

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