بدءا من السبت.. أماكن لن يُسمح بدخولها بدون “كمامة”

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بدءا من يوم السبت المقبل تبدأ بعض الجهات، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ولمدة 15 يومًا.

ويلزم قرار رئيس الوزراء، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية والخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور تعليمات جديدة.

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ونص القرار الحكومي، في مادته الـ14، على أنه يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.

وأكد مصدر في هيئة السكة الحديد، أنه سوف يتم تطبيق قرار رئيس الحكومة، الخاص بارتداء الكمامة إجباريا، وفي هذا الإطار لن يتم السماح بركوب القطارات لأي راكب لا يرتدي الكمامة.

ومن جانبيه قال مصدر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه لن يُسمح بدخول المواطنين إلى محطات المترو دون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تطبيق غرامة فورية على لا يرتديها منذ دخول المترو وطوال الرحلة.

ومن المقرر أن تستأنف حركة المواصلات والنقل العام، يوم السبت المقبل، بعد توقفها طوال أسبوع عيد الفطر، اعتبارًا من 30 مايو ولمدة 15 يوماً، من الساعة ٦ صباحا وحتى الساعة ٨ مساءا.