أخبار الطقس| أمطار على السواحل الشمالية وارتفاع درجات الحرارة جنوبا

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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أنها تستمر في حالة استقرار واعتدال حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المعتدل تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن طقس غدٍ الأربعاء، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة، يميل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما تميل حالة الطقس للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت أن التغير في حالة الطقس، يعود للانخفاض في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إنه الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط الرياح المعتدلة على جنوب سيناء، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.