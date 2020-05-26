تعرف على موعد عودة حركة قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق

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كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن موعد عودة حركة قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، والذي سيكون بداية من الأسبوع المقبل بعد انتهاء أجازة عيد الفطر.

وقالت مصادر في وزارة النقل، إن حركة قطارات السكة الحديد والمترو ستعود إلى طبيعتها بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو الجاري، طبقًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيت حظر التجول.

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وأشارت المصادر إلى أن هيئة السكك الحديدية وشركة مترو الأنفاق، استغلوا فترة التوقف خلال العيد، وأجروا صيانة شاملة لمحطات السكة الحديد و أرصفة المحطات بالمحافظات، كما قامت شركة المترو بصيانة الخطوط الثلاثة لمحطات المترو والسلالم الكهربائية وكذلك وحدات التحكم المسئولة عن التشغيل.

وحظرت الحكومة حركة المواطنين اعتبارًا من يوم الأحد أول أيام عيد الفطر، حتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مع غلق كل الشواطئ والمناطق الترفيهية والمولات، مع إيقاف كل وسائل المواصلات العامة وأتوبيسات الرحلات البرية والنهرية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي إن أجازة العيد ستشهد إيقاف حركة وسائل النقل الجماعي خلال لمدة 6 أيام ابتداء من يوم الأحد المقبل حتى يوم الجمعة المقبل، مع حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحًا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.