تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر يونيو

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كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يونيو المقبل من ماكينات الصراف الآلي، بداية من صباح الاثنين المقبل الموافق الأول من يونيو.

وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه أن عملية صرف المعاشات داخل منافذ ومكاتب البريد ستكون عبر أيام متفرقة من شهر يونيو بحسب قيمة المعاش.

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وحدد البيان عملية الصرف كالآتي:

– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون شخص، سيصرفون خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 يونيو المقبل.

– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون شخص، سيصرفون يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 يونيو المقبل.

– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات أكثر من 2000 جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون شخص، يتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين الموافقين 7 و8 يونيو المقبل.

– أصحاب المعاشات ممن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة، يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو المقبل.

وجاء في البيان أن أصحاب المعاشات المحولة على البنوك، والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون شخص، بقيمة أجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه، سيصرفون اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو المقبل.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو المقبل، لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش، وبقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة 4.91 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة 5.91 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة إنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم، بسبب مرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وأكدت على توفيرها كل وسائل الحماية الصحية اللازمة من قفازات وأقنعة واقية ومواد مطهرة للعاملين في منافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في صرف المعاشات.