مستشار وزيرة الصحة: نسبة الإشغال في مستشفيات العزل 90% من مصابي كورونا

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كشف الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، عن وجود 20 مستشفى للعزل حتى الآن تتبع الوزارة، بالإضافة إلى 230 مستشفى لتقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، حتى يتم نقلهم إلى مستشفيات العزل.

وأضاف د. “وديع” في اتصال هاتفي مع برنامج “8 الصبح” على قناة “دى إم سي” الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد حوالي 3 آلاف سرير، منهم 519 سريرا للعناية المركزة في مستشفيات العزل الصحي، مؤكدًا أنها نسبة ممتازة بالنسبة للرعاية.

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وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات والأسرة العادية المتاحة بها ما يقترب من 90%، بالإضافة إلى 60% نسبة إشغال لغرف الرعاية المركزة، نافيًا مواجهة الوزارة أي نواقص في أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية، مضيفا أنه يوجد وفرة منها في الوقت الراهن.

وقال مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، إن نسبة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي ليست كبيرة، حيث إنها لا تتعدى الـ3% من الحالات المصابة، مؤكدًا أن الدولة مهتمة بصحة وسلامة الأطقم الطبية.