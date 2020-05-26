بسبب كورونا.. “الصحة” تحصر الفرق الطبية المحالين للمعاش

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أرسلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى كل القطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، الكيميائيين، التمريض العالي، فنيي التمريض والفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ أقل من عامين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الوزارة خطابها إلى كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، ومديري مديريات الشئون الصحية في المحافظات المختلفة، لموافاتها ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وذلك وفق نموذج استرشادي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتواصل وزارة الصحة جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد، كما اتخذت عددا من الإجراءات لحماية الكوادر الطبية العاملة في مواجهة جائحة كورونا، والذين يتصدرون الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس المستجد.