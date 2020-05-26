أسيوط تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل الوزارة بالمحافظة إيجابية نتائج الحالات الـ 26، لتتخذ المديرية الإجراءات اللازمة.

وقال مصدر في مديرية الصحة بأسيوط، إن الحالات الإيجابية الجديدة لسيدة بمنطقة الوليدية، وأخرى بمنطقة السادات غرب أسيوط، وحالة في قرية شطب غرب البلد، وحالة في قرية النخلية قبلي البلد، وحالة بمنطقة غرب أسيوط، وحالة في منطقة تقسيم الحقوقيين بالوليدية، وحالة في مدينة أسيوط، وأخرى في قرية أم القصور بمركز منفلوط، وحالة في قرية فزارة وحالة في شارع الشيخ صفي بمدينة أسيوط”.

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وأضاف المصدر، أن باقي الحالات المصابة توزعت في قرية عرب الأطاولة بمركز الفتح، وقرية باقور، ومدينة أبوتيج، ومركز البداري، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع المنفذ، وشارع المحافظة، وشارع عثمان بن عفان، وشارع المنشية بالوليدية، وشارع كوبري فيصل، وشارع الخازندار غرب أسيوط، وشارع جمال عبدالناصر أول أسيوط، وقرية الحواتكه، وقرية ديروط الشريف وقرية بني زيد الأكراد”.