“الصحة” توقف استخدام الهيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

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كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان، عن اتجاه اللجنة العلمية بالوزارة لصياغة بروتوكول علاج جديد لمصابي فيروس كورونا المستجد، مع العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتعليق العمل بعقار الهيدروكسي كلوركين الذي دعت المنظمة لوقف اعتماده لعلاج كورونا.

وأضاف المصدر، أن اللجنة العلمية أقرت مجموعة من الأدوية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب استخدام بلازما المتعافين التي أتت بنتائج إيجابية في العلاج.

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وقالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنّ اختبار دواء هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم لعلاج الملاريا، كعلاج محتمل لفيروس كورونا، قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المصابين بكورونا.