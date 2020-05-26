الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 26 مايو في مصر .. زيادة كبرى في أعداد المصابين

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث ارتفع معدل أعداد المتعافين بشكل واضح للغاية مثلما كان الحال مؤخراً كما تم رصد العديد من الإصابات الجديدة أيضاً.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد قد وصل إلى 5027 حالة، وذلك من أصل 5606 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الثلاثاء 14 حالة وفاة جديدة في مختلف المحافظات، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب ذلك المرض من خلال وصولها إلى 797 حالة وفاة إلى غاية الآن.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد المصابين في مصر نتيجة انتشار ذلك الوباء قد وصلت إلى 18756 حالة، وخاصة بعدما تم رصد اليوم 789 إصابة جديدة عقب التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة بها مع نقل جميع المصابين الجدد إلى مستشفيات العزل.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 18756.

عدد المصابين الجدد / 789.

إجمالي عدد الوفيات / 797.

عدد الوفيات الجدد / 14.

إجمالي عدد المتعافين / 5027.

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