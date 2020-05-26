الطب العلاجي يؤكد توفر مخزون المستلزمات الوقائية بمستشفيات العزل لمدة أسبوعين

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حرص الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة والسكان على طمأنة كافة أطياف الشعب المصري، وذلك بخصوص المخزون المتوفر من المستلزمات الوقائية التي يحتاجها الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى غنيمة خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة “إكسترا نيوز” أن مخزون المستلزمات الوقائية في كافة مستشفيات العزل يكفي لمدة أسبوعين قادمين، حتى تكون الأطقم الطبية قادرة على أداء واجبها بدون مواجهة أي نوع من أنواع المشاكل على الإطلاق بشأن ذلك الملف.

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وأشار أيضاً إلى أن الأطقم الطبية تعتبر بمثابة الثروة الحقيقية للدولة المصرية في الوقت الحالي، نظراً إلى الدور الكبير الذين يقومون به من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل بصفة يومية على مدار الساعة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها المرض إلى غاية الآن.

وشدد الدكتور مصطفى غنيمة في حديثه على أن سلامة كافة الأطقم الطبية يعتبر من أهم أولويات وزارة الصحة والسكان بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة قد أنشأت دليلاً شاملاً به كل السبل لمكافحة ذلك الوباء كما تم تدريب جميع الأطباء عليه.

وأضاف أيضاً أن فرق مكافحة العدوى تتواجد في مستشفيات العزل بصفة يومية بجانب الأطقم الطبية، ويبقى هدفها الرئيسي هو التأكد من ارتداء الأطباء والممرضين المستلزمات الوقائية بشكل صحيح وفقاً للنظام المعتمد من جانب منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور مصطفى غنيمة في تصريحاته أن وزارة الصحة والسكان في حالة تواصل دائم مع جميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، كما توجد لجان خاصة تابعة للوزارة في مختلف مديريات الشؤون الصحية، حتى يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة في ظل التطورات التي تحدث بشكل يومي.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أصدرت العديد من القرارات الهامة للغاية يوم أمس الإثنين في إطار ردها على شكوى نقابة الأطباء، نظراً إلى الإهمال الذي تعرضت له الأطقم الطبية في الفترة الماضية من جانب الوزارة.

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