عضوة في البرلمان توجه الشكر للرئيس السيسي بسبب دعم الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا

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حرصت النائبة إيناس عبد الحليم عضوة مجلس النواب المصري على توجيه الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسبب توجيهاته الأخيرة التي تهدف إلى دعم كافة الأطقم الطبية خلال أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد حالياً.

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم في بيان نشرته اليوم الثلاثاء أن ذلك الاهتمام الكبير الذي أبداه الرئيس السيسي في الأيام القليلة الماضية بالأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل، سوف يساهم في منحهم دفعة معنوية كبيرة في المرحلة القادمة من أجل مواصلة العمل الجاد لمحاولة علاج مصابي الفيروس المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن دعم فخامة الرئيس السيسي لم يقتصر فقط على توجيهاته في الأيام القليلة الماضية، بل إن ذلك الدعم قد شمل أيضاً العديد من الجوانب الأخرى سواء من الناحية المادية أو حتى من الناحية النفسية منذ بداية هذه الأزمة إلى غاية الآن.

وشددت النائبة إيناس عبد الحليم في البيان على أن الأطقم الطبية كانت في حاجة ماسة إلى ذلك الدعم في الوقت الراهن، نظراً إلى كونهم بمثابة خط الدفاع الأول في مكافحة ذلك الوباء الذي يواصل انتشاره بسرعة كبيرة بشكل يومي.

وأضافت أيضاً أن جميع القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان كانت بتوجيه من طرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد بدوره على مدى حرص الدولة المصرية على دعم الأطقم الطبية حتى تتمكن بدورها من توفير الرعاية الشاملة لكافة المصابين على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل ضمان احتواء المرض.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أعلنت يوم أمس الإثنين عن عدد من القرارات الهامة للغاية التي تهدف إلى توفير كل الدعم اللازمة لمختلف الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل، بعدما تم توجيه بعض الاتهامات إلى الوزارة من جانب نقابة الأطباء بخصوص معاملة الأطقم الطبية بإهمال شديد مما أسفر عن تزايد أعداد المصابين والوفيات من صفوفهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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