تفاصيل قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن قضايا الدولة والنيابة الإدارية

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اتخذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العديد من القرارات الجمهورية الهامة للغاية، والتي تم نشرها جميعاً في الجريدة الرسمية خلال عددها رقم 21 مكرر.

ووصل عدد هذه القرارات إلى 30 قرار وتضمنت تعديل أقدميات إضافة إلى ترقيات في العديد من القطاعات بالدولة المصرية، كما شملت أيضاً تعيين بعض معاوني النيابة الإدارية إضافة إلى محاكم الاستئناف.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن هذه القرارات قد شملت أيضاً تعيين بعض المندوبين في مجلس الدولة إضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

ويعمل الرئيس السيسي جاهداً بشكل دائم خلال الفترة الماضية رفقة مجلس الوزراء على حل جميع المشاكل والأزمات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، حتى يضمن المواطن المصري الرخاء والتقدم والأمان سواء بالنسبة له أو حتى بالنسبة لبقية أفراد عائلته وأسرته.

واهتم فخامة الرئيس السيسي بالعديد من الملفات منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، ولعل أبرز تلك الملفات كان الملف الأمني في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد العناصر الإرهابية في سيناء خلال السنوات الماضية، علماً بأن هذه الحرب قد أسفرت عن استشهاد عدد كبير من أبناء الوطن ولكن في مقابل ذلك حافظت الدولة على استقرار وسلامة شعبها ضد الإرهاب.

ولم يكتف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك الملف وحسب، بل إنه اهتم بشدة بملف تأسيس المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل نقل سكان المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية بدلاً من الوضع الصعب الذي عاشوا فيه طيلة السنوات الماضية.

ومن المؤكد أن ملف مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد قد طغى بشدة على الأحداث في الأشهر القليلة الماضية، وأعطى الرئيس السيسي العديد من التوجيهات بشأن ذلك الملف من أجل محاولة احتواء الوباء في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى لا تتأثر الدولة المصرية بشكل سلبي من ذلك الفيروس مثلما كان حال معظم الدول الكبرى حول العالم في الآونة الأخيرة.

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