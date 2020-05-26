أبرز ملامح خطة وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، تفاصيل خطة وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد ، التي سيتقدم بها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمجلس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة كورونا.

وأكدت المصادر، أن الخطة تتضمن عودة صلاة الجمعة بشكل مبدئي دون الصلوات الخمس، وفتح جزئي لبعض المساجد في بعض المحافظات وعدم الفتح بشكل كامل، على أن يتم البدء بالمساجد التي بها ساحات، وأن يتم التركيز على التباعد بين المصابين على أن تكون المسافة من متر ونصف بمترين.

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كما سيتم إلزام جميع المصلين بالكمامة، وألا يدخل أي مصل بدون كمامة، ويتولى العاملون بالأوقاف المسئولون عن المسجد متابعة ذلك، كما أن الخطة شملت على عدم فتح جميع أبواب المساجد التي سيتم فتحها، وإنما الاقتصار على عدد معين من الأبواب يكون عليه بوابات تعقيم.

وأكدت أن الخطة تشدد على ضرورة استخدام المعقمات ومنع المصافحة والمعانقة داخل المسجد، وحول عدد المصلبين أوضحت المصادر أنه لم يتم دراسة العدد حتى الآن، وسيتم تحديدها وفقا لسعة المسجد، وسيتم الاعتماد على المساجد الكبرى التي بها ساحات كبرى بالمرحلة الأولى لفتح المساجد.