تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2020

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قررت الحكومة منح الموظفين في الجهات الحكومية، إجازة هي الأطول بمناسبة عيد الفطر المبارك، من يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموفق 28 مايو.

وفي السياق نفسه، منح وزير القوى العاملة محمد سعفان، العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في الوقت نفسه، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وإليكم الإجازات الرسمية المتبقية في 2020م بعد انتهاء إجازة عيد الفطر:

الثلاثاء 30 يونيو – ذكرى ثورة 30 يونيه.

الخميس 23 يوليو – ذكرى ثورة 1952.

الخميس 30 يوليو – وقفة عرفات.

الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، والتي توافق 31 يوليو، و 1 و 2 و 3 أغسطس – إجازات عيد الأضحى.

الخميس 20 أغسطس – رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 6 أكتوبر – ذكرى انتصارات حرب 1973.

الثلاثاء 29 أكتوبر – ذكرى المولد النبوي الشريف.