التنمية المحلية تكشف سبب إيقاف أعمال البناء

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قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إنه قبل تطبيق القرار الوزاري المتعلق بإيقاف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر، تم التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية في المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الذي أصدرته الوزارة.

وأضاف “قاسم” في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية، اليوم الأربعاء، أن المنشآت السياحية، والصناعية، والتجارية، والمشروعات القومية لا تندرج تحت هذا القرار الوزاري، مشيرا إلى أن القرار يتضمن المساكن الخاصة فقط في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن القرار الوزاري يتضمن عدم إقامة المنازل الخاصة أو توسعتها أو تعديلها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه للتأكد من مراجعة التراخيص الخاصة بهذه الأبنية، وتوافر الاشتراطات البنائية ومعايير السلامة والجراجات والأجزاء الخاصة بالمتطلبات المفترض تواجدها في المبنى، بالإضافة إلى وصلات تفادي الحريق.