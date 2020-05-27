وزارة الصحة تفتتح أماكن جديدة لعمل تحاليل كورونا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

قالت رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، الدكتورة نانسي الجندي، إن وزارة الصحة تقوم بدراسة فتح أماكن تابعة لها لأخذ مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويتم إرسالها للمعامل المركزية، لمن يريد الاطمئنان على نفسه.

وأضافت الدكتورة نانسي، خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على قناة “ON E”، أن هذه الأماكن ستكون في محافظة القاهرة كمرحلة أولى، لافتة إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، استقرت على الأماكن وفي خلال يوم أو يومين ستعلن الوزارة عنها.

Advertisements

وقالت رئيس الإدارية المركزية للمعامل في الوزارة، إنه يوجد في كل محافظة على مستوى الجمهورية معامل للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 320 مستشفي للكشف عن حالات الإصابة، ولم يعد الأمر مقتصرا على مستشفيات الحميات والصدر، داعية من يشعر بأي أعراض لأن يذهب لإجراء الكشف.

وأشارت الدكتورة نانسي إلى أن سعر التحليل ألف جنيه، ومن تظهر عليه أي أعراض من الإصابة بفيروس كورونا يمكنه الذهاب للمستشفيات والمعامل الخاصة بالمحافظات وفي هذه الحالة يكون الكشف مجاني، أما من يريد الاطمئنان فقط على نفسه فستكون تكلفة التحليل ألف جنيه.